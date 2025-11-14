BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
14.11.2025 14:54:00
Wasserstoff-Autos: BMW erhält staatliche Förderung zur Entwicklung
Hat der Einsatz von Wasserstoff eine Zukunft bei der Autoentwicklung? BMW glaubt nach wie vor daran. Jetzt erhält der Konzern eine staatliche Förderung für die Weiterentwicklung der Technologie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
14.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Wasserstoff-Autos: BMW erhält staatliche Förderung zur Entwicklung (Spiegel Online)
|
14.11.25
|KORREKTUR: Bund und Bayern fördern Wasserstoff-Projekt von BMW (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12.11.25
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.at)