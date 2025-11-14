BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

14.11.2025 14:54:00

Wasserstoff-Autos: BMW erhält staatliche Förderung zur Entwicklung

Hat der Einsatz von Wasserstoff eine Zukunft bei der Autoentwicklung? BMW glaubt nach wie vor daran. Jetzt erhält der Konzern eine staatliche Förderung für die Weiterentwicklung der Technologie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
