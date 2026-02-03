Wasserversorgung generiert 12,5 Mrd. Euro an Wertschöpfung

Die Wasserversorgung ist in Österreich ein großer Wirtschaftsfaktor. Im Jahr 2024 hat der Sektor als wesentliche Vorleistung für nahezu alle anderen Wirtschaftssektoren eine Bruttowertschöpfung von 12,5 Mrd. Euro generiert. Das geht aus einer Studie des Economica-Instituts im Auftrag der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach hervor. Verbunden seien mit dem Sektor außerdem rund 97.400 jährliche Beschäftigungsverhältnisse.

In der Bruttowertschöpfung seien rund 4,19 Mrd. Euro an Löhnen und Gehältern sowie 3,70 Mrd. Euro an Staatseinnahmen enthalten. Der Wassersektor stelle nicht nur Trinkwasser für die Bevölkerung bereit, sondern "fungiert auch als integraler Bestandteil zahlreicher Produkte", heißt es in der Studie. Er ermögliche "nahezu alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten, da ohne verlässliche Wasserverfügbarkeit kaum ein anderer Sektor funktionsfähig wäre".

Zusätzlich zur errechneten Wertschöpfung kämen noch Investitionen in die Wasserversorgung. 2024 seien das rund 449 Mio. Euro gewesen, die in Österreich für einen Wertschöpfungseffekt von rund 305 Mio. Euro gesorgt hätten. Die Studie untersucht zudem, wie sich die Investitionen bis 2030 entwickeln könnten und kommt zu dem Schluss, dass höhere Investitionen in Zukunft wünschenswert wären. Werden die Investitionen aus 2024 linear fortgeschrieben, ergebe sich bis 2030 ein kumulierter Investitionsbedarf von 3,14 Mrd. Euro. Berücksichtige man jedoch den geschätzten Investitionsbedarf, der notwendig ist um die langfristige Nutzung der Infrastruktur sicherzustellen, ergebe sich ein Investitionsbedarf von 4,28 Mrd. Euro.

bel/ivn