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31.10.2026 18:14:38
Wasserwerfereinsatz gegen 'gewaltbereite Demonstranten'
KÖLN (dpa-AFX) - Am Rande der Gen-Z-Demo in Köln ist ein Wasserwerfer der Polizei zum Einsatz gekommen. Ein dpa-Reporter berichtete, dass dieser nach dem Zünden mehrerer Böller Wasser auf Demonstranten gespritzt habe. Der Wasserwerfereinsatz richtete sich nach Angaben des Innenministeriums gegen "gewaltbereite Demonstranten". Sie hätten die Standkundgebung verlassen wollen, sagte eine Ministeriumssprecherin. Eine Polizeisprecherin sagte, dass es vor dem Einsatz Angriffe mit Pyrotechnik auf Einsatzkräfte gegeben habe.
Die Polizei hatte zuvor bereits einen Demonstrationszug abgesagt, nachdem Pyrotechnik gezündet worden war und sich mehrere Teilnehmende nicht an das Vermummungsverbot gehalten hatten. An der Demonstration in Köln beteiligten sich laut Polizei mehrere tausend Menschen, aber weniger als die angemeldeten 15.000./tob/DP/zb
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