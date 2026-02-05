Wastbygg Gruppen Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Wastbygg Gruppen Registered B hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Wastbygg Gruppen Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,74 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,940 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,21 Prozent auf 950,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,59 Milliarden SEK gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 11,840 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -5,550 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Wastbygg Gruppen Registered B hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,02 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,99 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at