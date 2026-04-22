Waste Connections Aktie
WKN DE: A2AKQ7 / ISIN: CA94106B1013
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22.04.2026 22:31:38
Waste Connections Announces Decline In Q1 Profit
(RTTNews) - Waste Connections (WCN) reported a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $219.34 million, or $0.86 per share. This compares with $241.51 million, or $0.93 per share, last year.
Excluding items, Waste Connections reported adjusted earnings of $314.88 million or $1.23 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $2.37 billion from $2.22 billion last year.
Waste Connections earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $219.34 Mln. vs. $241.51 Mln. last year. -EPS: $0.86 vs. $0.93 last year. -Revenue: $2.37 Bln vs. $2.22 Bln last year.
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