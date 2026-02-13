|
13.02.2026 06:31:29
Waste Connections hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Waste Connections hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1,41 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Waste Connections noch ein Gewinn pro Aktie von -1,060 CAD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,31 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,16 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,83 CAD. Im Vorjahr waren 3,27 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Waste Connections im vergangenen Geschäftsjahr 13,23 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Waste Connections 12,22 Milliarden CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.