Waste Connections hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Waste Connections hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,41 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Waste Connections noch ein Gewinn pro Aktie von -1,060 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,31 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,16 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,83 CAD. Im Vorjahr waren 3,27 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Waste Connections im vergangenen Geschäftsjahr 13,23 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Waste Connections 12,22 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at