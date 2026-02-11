Waste Connections Aktie
WKN DE: A2AKQ7 / ISIN: CA94106B1013
|
11.02.2026 23:28:19
Waste Connections Reports Strong Q4 And FY25 Results
(RTTNews) - Waste Connections, Inc. (WCN) on Wednesday reported solid financial results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2025, reflecting steady revenue growth and a significant improvement in profitability compared with the prior year.
For the fourth quarter, revenue increased to $2.37 billion from $2.26 billion in the same period of 2024. The company posted net income of $258.5 million for the quarter, versus a net loss of $196.0 million in the fourth quarter of 2024. Earnings per share were $1.01, compared with a loss of $0.76 per share in the prior-year quarter.
For the full year, revenue rose to $9.47 billion from $8.92 billion in 2024. Earnings per share improved to $4.17 from $2.39 in the prior year.
The company also raised its annual dividend to $1.295 per share in 2025 from $1.17 per share in 2024.
WCN is currently trading after hours at $168.95 down $2.75 or 1.60 percent on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waste Connections
|
10.02.26
|Ausblick: Waste Connections veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Waste Connections zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Waste Connections gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Waste Connections mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Waste Connections
Aktien in diesem Artikel
|Waste Connections
|135,05
|1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.