Waste Connections: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Waste Connections hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,18 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 3,25 Milliarden CAD gegenüber 3,20 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at