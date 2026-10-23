Waste Connections: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Waste Connections veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2,00 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Waste Connections noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,69 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,39 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at