Waste Connections zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Waste Connections präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,62 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,55 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 3,55 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,33 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at