Waste Management: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Waste Management hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,49 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,85 Milliarden USD – ein Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Waste Management 6,44 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at