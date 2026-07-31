Waste Management legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Waste Management hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,70 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Waste Management im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,25 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 8,90 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at