Waste Management präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Waste Management hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,87 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,05 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Waste Management im vergangenen Quartal 9,58 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Waste Management 8,87 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at