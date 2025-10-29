Waste Management präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Waste Management äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,44 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,61 Milliarden USD umgesetzt.

