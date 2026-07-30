Waste Management: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Waste Management hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 6,68 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,43 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at