Waste Management stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Waste Management gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 2,46 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Waste Management noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,54 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 8,63 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at