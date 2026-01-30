Waste Management veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Waste Management präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,55 CAD, nach 2,07 CAD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Waste Management im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,80 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 8,24 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 9,36 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,33 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Waste Management in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,22 Milliarden CAD im Vergleich zu 30,23 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at