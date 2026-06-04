NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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04.06.2026 20:30:00
Wasted AI budgets at Uber, Microsoft and Nvidia trigger hiring — because human workers are cheaper
The U.S. job market actually is getting a boost from AI: Who knew human workers are cheaper?Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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