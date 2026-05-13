Watahan gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Watahan hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,22 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,010 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,79 Milliarden JPY – ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Watahan 32,63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 110,57 JPY. Im letzten Jahr hatte Watahan einen Gewinn von 104,62 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Watahan 135,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 133,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at