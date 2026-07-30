Watahan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Watahan hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,27 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 33,34 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 32,52 Milliarden JPY gegenüber 32,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at