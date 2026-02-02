|
Watahan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Watahan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,74 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Watahan ein EPS von 45,43 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
