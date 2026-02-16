WATAMI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

WATAMI äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 57,95 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WATAMI noch ein Gewinn pro Aktie von 60,58 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,32 Prozent auf 24,63 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at