13.11.2025 06:31:28
WATAMI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
WATAMI ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WATAMI die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 27,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -9,600 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 22,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
