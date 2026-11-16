WATAMI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WATAMI hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,10 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 27,26 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,12 Milliarden JPY – ein Plus von 11,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WATAMI 22,60 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at