15.05.2026 06:31:29

WATAMI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

WATAMI gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,32 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -14,540 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,90 Prozent auf 23,92 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 90,48 JPY. Im Vorjahr hatte WATAMI 75,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat WATAMI im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 93,27 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 88,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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