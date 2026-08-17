WATAMI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WATAMI hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 37,46 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WATAMI noch ein Gewinn pro Aktie von 9,59 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,16 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,11 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at