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13.05.2026 06:31:29
WATANABE SATO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
WATANABE SATO äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 81,34 JPY. Im letzten Jahr hatte WATANABE SATO einen Gewinn von 117,83 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,87 Prozent auf 10,65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte WATANABE SATO 13,46 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 141,58 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte WATANABE SATO 143,20 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahr hat WATANABE SATO im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 16,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 40,42 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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