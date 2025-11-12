WATANABE SATO präsentierte Quartalsergebnisse

WATANABE SATO hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

WATANABE SATO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,14 JPY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,01 Prozent auf 7,84 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at