WATANABE SATO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WATANABE SATO lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 56,76 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 65,56 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat WATANABE SATO im vergangenen Quartal 7,89 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WATANABE SATO 10,83 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at