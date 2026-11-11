WATANABE SATO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WATANABE SATO äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,82 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,68 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,04 Prozent zurück. Hier wurden 7,21 Milliarden JPY gegenüber 7,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at