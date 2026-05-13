13.05.2026 06:31:29

Watani Iron Steel Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Watani Iron Steel Company Registered gab am 10.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Watani Iron Steel Company Registered ein EPS von 0,020 SAR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Watani Iron Steel Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 119,9 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 0,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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