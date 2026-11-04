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04.11.2026 06:31:28
Watani Iron Steel Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Watani Iron Steel Company Registered hat am 01.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 SAR gegenüber -0,030 SAR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 174,8 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 110,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Watani Iron Steel Company Registered einen Umsatz von 83,0 Millionen SAR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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