Watani Iron Steel Company Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Watani Iron Steel Company Registered hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 SAR. Im Vorjahresviertel waren -0,010 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 160,8 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 64,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,5 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at