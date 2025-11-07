Wataniya Insurance Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wataniya Insurance Company Registered hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Wataniya Insurance Company Registered 0,370 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,55 Prozent auf 459,2 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 481,1 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at