Wataniya Insurance Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wataniya Insurance Company Registered präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Wataniya Insurance Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,25 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 656,6 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 467,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at