10.02.2026 06:31:29
Wataniya Mobile öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wataniya Mobile hat am 08.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz lag bei 28,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,050 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 106,15 Millionen USD – eine Minderung um 2,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 108,95 Millionen USD eingefahren.
