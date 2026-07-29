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29.07.2026 06:31:29
Wataniya Mobile: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Wataniya Mobile hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Wataniya Mobile 31,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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