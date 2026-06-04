Philips Aktie

Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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04.06.2026 16:59:59

WATCH: Philips CEO Roy Jakobs discusses our alliance with WellSpan Health on CNBC

In an interview with CNBC, Philips CEO Roy Jakobs discusses the newly announced alliance between Philips and WellSpan Health, a collaboration designed to advance innovation, research and healthcare delivery across community-based care settings. Together, we’re establishing a scalable, AI-driven, platform-based approach that supports clinicians today while shaping how care is delivered in the future. Watch the full CNBC interview to learn more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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