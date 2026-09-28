Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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28.09.2026 23:03:49
Watch a YouTuber Emulate PlayStation 5 Games on an Xbox Series X
“Xbox backward compatibility is getting out of hand,” he writes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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