Viking Holdings Aktie

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WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010

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19.05.2026 02:45:00

Watch Out, Eli Lilly and Novo Nordisk: Viking Therapeutics' Pill Could Crash the Weight-Loss Party

Eli Lilly (NYSE: LLY) and Novo Nordisk (NYSE: NVO) dominate the weight-loss drug market and have for a while. What's more, recent launches are helping them expand this area and attract new patients. In January, Novo Nordisk started offering oral Wegovy, a medicine that has had tremendous success so far. Eli Lilly recently introduced its own weight-loss pill, Foundayo, after receiving regulatory approval on April 1. These two companies could remain leaders for a long time, but growing competition, notably from Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX), may weaken their hold on the market. Here's what investors need to know.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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