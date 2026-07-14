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14.07.2026 09:54:10

Watches of Switzerland defies luxury slowdown with strong US sales

Retailer of high-end timepieces reports 13% jump in sales to £1.83bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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