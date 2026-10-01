OS Aktie
WKN: 880161 / ISIN: JP3170400000
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01.10.2026 09:24:00
WatchGuard schließt teils kritische Lücken in Fireware OS
WatchGuard schließt im Fireware OS ein gutes Dutzend Sicherheitslücken. Die sind teils kritisch und erlauben etwa Codeschmuggel.
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