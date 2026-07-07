Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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07.07.2026 14:51:00
watchOS 27: Apple holt Siri AI in neuer Beta auf die Watch
Apple hat erstmals die Smartwatch-Variante des neuen KI-Systems freigegeben. Es gibt eine neue Siri-AI-App. Wie viel lokal auf dem Gerät läuft, bleibt unklar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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