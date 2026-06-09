Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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09.06.2026 02:37:00

WatchOS 27 Fixes Siri at Last, but You May Need to Buy a New Apple Watch to Get It

The biggest WatchOS 27 upgrade could finally make Siri useful on the wrist. But most older watches are being forced to sit this one out.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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