Water Direct legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Water Direct lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Water Direct hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 77,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 59,60 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,23 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 19,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at