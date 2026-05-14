Water Direct legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Water Direct hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 72,49 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Water Direct ein EPS von 24,74 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent auf 19,75 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 282,80 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Water Direct 189,40 JPY je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 80,32 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 76,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at