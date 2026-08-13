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13.08.2026 06:31:29
Water Direct legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Water Direct hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 71,16 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Water Direct 63,47 JPY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Water Direct im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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