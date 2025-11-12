|
12.11.2025 06:31:28
Water Direct veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Water Direct lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 69,05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Water Direct 56,99 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Water Direct im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
