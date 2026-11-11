Water Direct zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Water Direct hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 83,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 69,05 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,96 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 20,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at