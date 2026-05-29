Water Ways Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Water Ways Technologies hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at